В Киеве снова обстрелы. Повреждены ТЦ, многоэтажки и частные дома

Российские оккупационные войска снова нанесли удар по Киеву. В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

В Святошинском районе во время бомбардировок повреждено торговый центр, два дома частного сектора и многоэтажки. Спасатели ликвидировали пожары. Пострадавших не обнаружено.

Кроме того, утром 23 марта оккупанты обстреляли Шевченковский район. Возникли пожары в нескольких частных домах и в многоэтажке. Четыре человека получили ранения, работают медики. Информация о разрушениях уточняется.