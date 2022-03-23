ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну

Новина українською →
Чернигов, Среда 23 марта 2022 08:29
В Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну Фото: В Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Чернигове российские войска нанесли авиаудары по автомобильному мосту через Десну. В результате чего автосообщение Чернигова и Киева теперь отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате авиаудара упал один из пролетов моста.

Отметим, что по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме