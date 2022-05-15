НАТО научилось на ошибках. Рассмотрение заявки Украины должно быть быстрым, - Стефанишина

Рассмотрение вопроса о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии будет ускорено. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина надеется, что то же самое будет касаться и заявки Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы увидим по сегодняшней позиции Швеции и Финляндии, которые решили подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и выполнена немедленно. Это лишь служит одним очень очевидным аргументом, что НАТО научилось на политических ошибках, которые были допущены еще в 2008 году, давая обещания без выполнения решений и членства, что, по сути, привело к трем войнам, две из которых сейчас происходят на территории Украины",- заявила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер-министр, она надеется, что когда члены НАТО будут рассматривать заявку Украины, этот процесс также пройдет гораздо быстрее.
13 мая, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оценивает положительно решение скандинавских стран вступить в НАТО;
заявление главы Турции оказалось неожиданным для Швеции и Финляндии;
по словам главы МИД Финляндии Пекка Хаависто его турецкий коллега перед этим положительно оценил решение страны вступить в НАТО;
"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", - заявил министр;
министр иностранных дел Швеции Анн Линде также отметила, что глава МИД Турции не выступал против решения Швеции вступить в НАТО;
"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали", - отметила Линде.
Турция, со своей стороны, заявила, что желает, чтобы другие страны учли ее интересы. Представитель президента Турции Ибрагим Калин отметил, что скандинавские страны должны прекратить поддерживать Рабочую партию Курдистана, которая была признана террористической в США и Европейском союзе;
главы внешнеполитических ведомств Турции, Финляндии и Швеции затронули вопрос политики "открытых дверей" в НАТО;
Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО уже 18 мая;
согласно данным местного издания, Швеция подаст заявку 17 мая.
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