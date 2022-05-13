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Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Новина українською →
Анкара, Пятница 13 мая 2022 14:34
Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Турция не смотрит позитивно на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

Сообщается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

Он уточнил, что в этих странах ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористической организацией.

Отметим, Турция является членом Североатлантического альянса, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.

Напомним, ожидается, что Финляндия официально объявит о подаче заявки на вступление в НАТО уже 15 мая.

А Швеция должна определиться и подать заявку 16 мая.

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НАТО Швеция Турция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган
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