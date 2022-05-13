В Швеции и Финляндии отреагировали на заявление Эрдогана против их вступления в НАТО

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана было неожиданным для Швеции и Финляндии. Однако страны убеждены в том, что все вопросы можно решить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Реакция МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что лишь недавно несколько раз виделась со своим турецким коллегой.

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим позитивные сообщения от всех стран", - заявила Линде.

Реакция МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его турецкий коллега положительно отреагировал на членство обеих скандинавских стран в НАТО.

"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить " - добавил Хаависто.