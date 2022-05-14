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Турция желает учесть ее интересы: спикер Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Суббота 14 мая 2022 16:57
Турция желает учесть ее интересы: спикер Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Фото: спикер Эрдогана высказался о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Турция не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время страна желает, чтобы ее интересы были учтены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя президента Турции Ибрагим Калин, его страна подняла этот вопрос исключительно из-за национальной безопасности.

Как он отметил, боевая Рабочая партия Курдистана, которая была признана террористической организацией Турцией, США и Европейским союзом - занимается сбором средств и вербовкой в Европе. В то же время ее присутствие является "сильным, открытым и признанным" в Швеции.

"То, что нужно сделать, ясно: они должны прекратить позволять представителям РПК, деятельности, организациям, отдельным лицам и другим формам присутствия... существовать в этих странах.",- добавил спикер.

Конфликт между Турцией и скандинавскими странами из-за решения вступить в НАТО:

"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

  • заявление президента Турции оказалось неожиданным для скандинавских стран;
  • глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его коллега из Турции положительно отреагировал на решение страны присоединиться к НАТО.

"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", - заявил министр;

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали", - отметила Линде.

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