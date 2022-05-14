Турция желает учесть ее интересы: спикер Эрдогана о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Турция не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время страна желает, чтобы ее интересы были учтены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам представителя президента Турции Ибрагим Калин, его страна подняла этот вопрос исключительно из-за национальной безопасности.
Как он отметил, боевая Рабочая партия Курдистана, которая была признана террористической организацией Турцией, США и Европейским союзом - занимается сбором средств и вербовкой в Европе. В то же время ее присутствие является "сильным, открытым и признанным" в Швеции.
"То, что нужно сделать, ясно: они должны прекратить позволять представителям РПК, деятельности, организациям, отдельным лицам и другим формам присутствия... существовать в этих странах.",- добавил спикер.
Конфликт между Турцией и скандинавскими странами из-за решения вступить в НАТО:
- 13 мая, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция не может положительно оценивать решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО;
"У нас нет позитивного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.
- заявление президента Турции оказалось неожиданным для скандинавских стран;
- глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его коллега из Турции положительно отреагировал на решение страны присоединиться к НАТО.
"В этом процессе нам нужно терпение. Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", - заявил министр;
- министр иностранных дел Швеции Анн Линде также была удивлена позицией Турции и отметила, что несколько раз виделась с главой МИД Турции.
"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали", - отметила Линде.
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