НАТО навчилося на помилках. Розгляд заявки України повинен бути швидким, - Стефанішина

"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно. Це лише служить одним дуже очевидним аргументом, що НАТО навчилося на політичних помилках, які були допущені ще у 2008 році, даючи обіцянки без виконання рішень та членства, що, по суті, призвело до трьох війн, дві з яких зараз відбуваються на території України", - заявила Стефанішина.

Як відзначила віцепрем'єр-міністр, вона сподівається, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес також відбудеться набагато швидше.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО:

13 травня, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не оцінює позитивно рішення скандинавських країн вступити до НАТО;

заява голови Туреччини виявилась неочікуваною для Швеції й Фінляндії;

за словами глави МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, його турецький колега перед цим позитивно оцінив рішення країни вступити до складу НАТО;

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", - заявив міністр;

міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде також відзначила, що голова МЗС Туреччини не виступав проти рішення Швеції вступити до НАТО;

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали", - відзначила Лінде.