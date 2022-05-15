НАТО навчилося на помилках. Розгляд заявки України повинен бути швидким, - Стефанішина

Розгляд питання щодо вступу до НАТО Швеції й Фінляндії буде пришвидшений. Віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина сподівається, що теж саме стосуватиметься й заявки України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми побачимо за сьогоднішньою позицією Швеції та Фінляндії, які вирішили подати заявку на вступ до НАТО, і за реакцією союзників, що ця заявка буде розглянута та виконана негайно. Це лише служить одним дуже очевидним аргументом, що НАТО навчилося на політичних помилках, які були допущені ще у 2008 році, даючи обіцянки без виконання рішень та членства, що, по суті, призвело до трьох війн, дві з яких зараз відбуваються на території України", - заявила Стефанішина.
Як відзначила віцепрем'єр-міністр, вона сподівається, що коли члени НАТО розглядатимуть заявку України, цей процес також відбудеться набагато швидше.
13 травня, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не оцінює позитивно рішення скандинавських країн вступити до НАТО;
заява голови Туреччини виявилась неочікуваною для Швеції й Фінляндії;
за словами глави МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, його турецький колега перед цим позитивно оцінив рішення країни вступити до складу НАТО;
"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити", - заявив міністр;
міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде також відзначила, що голова МЗС Туреччини не виступав проти рішення Швеції вступити до НАТО;
"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали", - відзначила Лінде.
Туреччина, зі свого боку, заявила, що бажає, аби інші країни врахували її інтереси. Речник президента Туреччини Ібрагім Калін відзначив, що скандинавські країни повинні припинити підтримувати Робочу партію Курдистану, яка була визнана терористичною в США й Європейському союзі;
голови зовнішньополітичних відомств Туреччини, Фінляндії та Швеції порушили питання політики "відкритих дверей" до НАТО;
Фінляндія має намір подати заявку на членство в НАТО вже 18 травня;
згідно з даними місцевого видання, Швеція подасть заявку 17 травня.
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