Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая, - SvD
Во вторник, 17 мая Швеция может подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Это произойдет при условии, если "все будет идти по плану".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.
"Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - пишет газета со ссылкой на собственные источники.
Отмечено, что согласно плану шведских властей, заявку на членство в Альянсе должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Напомним, Канада выступила за ускоренное присоединение Финляндии и Швеции в НАТО.
Также стало известно, что на поддержку Швеции и Финляндии могут рассчитывать в Германии и Румынии.
При этом глава МИД Турции заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Однако Анкара готова к обсуждению вопроса.
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