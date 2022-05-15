ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая, - SvD

Новина українською →
Стокгольм, Воскресенье 15 мая 2022 10:51
Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая, - SvD Фото: Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во вторник, 17 мая Швеция может подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Это произойдет при условии, если "все будет идти по плану".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

"Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник", - пишет газета со ссылкой на собственные источники.

Отмечено, что согласно плану шведских властей, заявку на членство в Альянсе должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, Канада выступила за ускоренное присоединение Финляндии и Швеции в НАТО.

Также стало известно, что на поддержку Швеции и Финляндии могут рассчитывать в Германии и Румынии.

При этом глава МИД Турции заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Однако Анкара готова к обсуждению вопроса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС