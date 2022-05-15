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Турция, Финляндия и Швеция обсудили политику "открытых дверей" НАТО

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Воскресенье 15 мая 2022 04:26
Турция, Финляндия и Швеция обсудили политику "открытых дверей" НАТО Фото: Турция, Финляндия и Швеция обсудили политику "открытых дверей" НАТО (twitter.com/AnnLinde)
Автор: Артур Родивилов

Главы внешнеполитических ведомств Турции, Финляндии и Швеции обсудили политику "открытых дверей" НАТО. Консультации провели из-за позиции Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде в Twitter.

"Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО", - пишет Линде.

До этого она писала, что попробует переубедить вместе с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. При этом Анкара готова к обсуждению вопроса.

Ранее мы сообщали, что Турция не намерена закрывать двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В то же время страна желает, чтобы ее интересы были учтены.

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