НАТО не даст миротворцев для Украины, а в РФ обсуждают устранение Путина: итоги 28-го дня войны

НАТО не будет посылать миротворческие войска в Украину, в России обсуждают физическое устранение Путина, а Владимир Зеленский выступил перед парламентами Франции и Японии.

Миротворцы НАТО в Украине: Столтенберг и Шольц против

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не будет посылать свои войска в Украину. Так он прокомментировал инициативу Польши отправить в Украину миротворческую миссию Альянса.

"НАТО не участвует в конфликте, мы продолжаем поддерживать Украину, но не являемся стороной конфликта… НАТО не будет посылать войска в Украину… Важно понимать, что нужно предотвратить возможную войну между НАТО и Россией", - заявил он.

Против отправки миротворцев НАТО в Украину высказался также канцлер Германии Олаф Шольц. Также он исключил и закрытие неба.

"Разумеется, я слышу голоса тех, кто нуждается в бесполетной зоне или миротворческих сил НАТО в Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем", - сказал Шольц.

В то же время, постпред США в Альянсе Джулианн Смит заявила, что идея отправки миротворцев НАТО в Украину не находится в тупике.

"В ходе опроса (союзников НАТО, - ред.) было предложено ввести конкретную миротворческую миссию (в Украину, - ред.). Есть много открытых вопросов по этому поводу. Я бы не назвала это тупиком. Я думаю, что союзники хотят знать больше о том, что предлагает Польша", - заявила она.

Чубайс покинул Россию, Шойгу пропал

Bloomberg сообщает о том, что спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс покинул свой пост и уехал из России. В то же время, в прессе РФ подтверждают только факт его отставки.

Кроме того, в российских СМИ появилась информация о пропаже главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Сообщают, что он не появлялся на публике с 11 марта. Журналисты отмечают, что обычно Шойгу активен в СМИ.

Олигархи РФ обсуждают физическое устранения Путина

По данным украинской разведки, некоторые олигархи РФ обсуждают физическое устранение Путина. В частности, они раздражены политикой российского президента и западными санкциями в ответ на войну в Украине. Также по информации ГУР, Путин никого к себе не подпускает.

"В первую очередь, олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина", - говорится в сообщении украинской разведки.

Беларусь закрыла генконсульство Украины в Бресте, в МИД отреагировали

Беларусь закрыла генконсульство Украины в Бресте, а также сократила количество украинских дипломатов в стране. В украинском МИДе заявили, что это “очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины".

"После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. Наши дипломаты будут иметь достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Зеленский выступил перед парламентами Японии и Франции

Сегодня Владимир Зеленский выступил с видеообращением к парламенту Японии, а позже - к парламенту Франции.

В обращении к парламенту Японии президент Украины призвал присоединиться к разработке новых инструментов, которые бы гарантировали безопасность всего мира.

"Международные институты не сработали...ООН, Совет безопасности, они нуждаются в реформировании, они нуждаются в инъекции честности, чтобы стать действенными, чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать", - заявил Зеленский.

В своем выступлении перед парламентом Франции Зеленский заявил, что 24 февраля РФ перечеркнула все достигнутые нормандским форматом усилия.

"Мы ожидаем от вас, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства, против братства, против всего, что сделало Европу единой и полной свободной и разнообразной жизнью", - заявил Зеленский.

Обмен засекреченной информацией между ЕС и Украиной

ЕС одобрил соглашение с Украиной об обмене секретной информацией. Это значит, что Евросоюз сможет передавать засекреченные данные, в том числе спутниковые снимки.

Россия переводит расчеты за газ в рубли

Путин поручил перевести расчеты за газ в рубли.

"США и ЕС объявили, в принципе, дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены… Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз и Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют, не имеет для нас уже никакого смысла”, - заявил он.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, со стороны россии это второй шаг к эскалации мирового конфликта.