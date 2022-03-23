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Зеленский парламенту Франции: ожидаем, что сможете сделать так, чтобы РФ искала мира

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Киев, Среда 23 марта 2022 16:35
Зеленский парламенту Франции: ожидаем, что сможете сделать так, чтобы РФ искала мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 марта, обратился к парламенту Франции. Он призвал помочь Украине остановить российское вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы ожидаем от вас, от вашего лидерства, что вы сможете сделать так, чтобы Россия искала мир, чтобы закончила эту войну против свободы, против равенства, против братства, против всего, что сделало Европу единой и полной свободной и разнообразной жизнью", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский также обратился к парламенту Японии. Он призвал Токио объединить Азию и остановить российскую агрессию.

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