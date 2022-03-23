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Подоляк о переводе Россией расчетов за газ в рубли: второй шаг к эскалации

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Киев, Среда 23 марта 2022 16:04
Подоляк о переводе Россией расчетов за газ в рубли: второй шаг к эскалации Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал перевод Россией расчетов за газ в рубли. Он считает, что это второй шаг к эскалации мирового конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от долларов и евро, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый - угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь", - отметил советник главы ОПУ.

Напомним, Владимир Путин приказал "Газпрому" перейти на рублевый расчет. Теперь европейские страны должны платить за российский газ рублями.

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