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Правда не нашлась в кабинетах. Россия 24 февраля перечеркнула значение слова диалог, - Зеленский

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Киев, Среда 23 марта 2022 16:26
Правда не нашлась в кабинетах. Россия 24 февраля перечеркнула значение слова диалог, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия своим полномасштабным вторжением в Украину, которое произошло 24 февраля, перечеркнула значение слова "диалог". По его словам, теперь правды необходимо добиваться на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к парламенту Франции.

Зеленский заявил, что когда переговоры в нормандском формате, в которой одной из сторон была Россия, давали результат, была надежда, что диалог с Кремлем поможет урегулировать конфликт.

"В нормандском формате было четыре страны, но через них был представлен весь мир. Кто-то поддерживал, кто пытался затягивать процесс, кто хотел все сорвать, но казалось важным, что мир присутствовал всегда за тем столом. И когда переговоры давали результат - это было как глоток свежего воздуха, как надежда на то, что разговор с РФ может помочь, что руководство России можно убедить словами, чтобы Москва выбрала мир, - заявил он.

Президент подчеркнул, что 24 февраля Россия перечеркнула все усилия, которые были достигнуты в рамках "Нормандии".

"Но наступило 24 февраля - день, который перечеркнули все усилия. Всех нас. Перечеркнул значение слова диалог, все было разбомблено русскими войсками. Правда не нашлась в кабинетах, поэтому теперь ее приходится добиваться на поле боя", - заявил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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