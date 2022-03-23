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ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену засекреченной информацией, - Bloomberg

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Брюссель, Среда 23 марта 2022 13:09
ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену засекреченной информацией, - Bloomberg Фото: ЕС одобрил соглашение с Украиной по обмену секретной информацией (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, которое позволит предоставлять Киеву засекреченную информацию. Речь идет, в частности, о спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такие данные приводит информационное агентство со ссылкой на знакомые с информацией источники.

Указано, что изначально соглашение заключается на год с возможностью продления. Как отмечает агентство, постпреды стран ЕС были проинформированы о соглашении во время встречи во вторник.

Напомним, недавно стало известно, что Украина запросила у Японии высококачественные спутниковые снимки. Которые бы помогли, благодаря отслеживанию, отражать атаки вражеских войск.

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