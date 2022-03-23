НАТО не дасть миротворців для України, а в РФ обговорюють усунення Путіна: підсумки 28-го дня війни

НАТО не буде посилати миротворчі війська в Україну, в Росії обговорюють фізичне усунення Путіна, а Володимир Зеленський виступив перед парламентами Франції та Японії.

Миротворці НАТО в Україні: Столтенберг і Шольц проти

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО не посилатиме свої війська в Україну. Так він прокоментував ініціативу Польщі відправити в Україну миротворчу місію Альянсу.

"НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту... НАТО не буде посилати війська в Україну ... важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", - заявив він.

Проти відправки миротворців НАТО в Україну висловився також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також він виключив і закриття неба.

"Зрозуміло, я чую голоси тих, хто потребує безпольотної зони або миротворчих сил НАТО в Україні. Як би важко це не було, ми на це не підемо", - сказав Шольц.

У той же час, постпред США в Альянсі Джуліанн Сміт заявила, що ідея відправки миротворців НАТО в Україну не знаходиться в глухому куті.

"В ході опитування (союзників НАТО, - ред.) було запропоновано ввести конкретну миротворчу місію (в Україну, - ред.). Є багато відкритих питань з цього приводу. Я б не назвала це тупиком. Я думаю, що союзники хочуть знати більше про те, що пропонує Польща", - заявила вона.

Чубайс покинув Росію, Шойгу пропав

Bloomberg повідомляє про те, що спецпредставник президента РФ з питань сталого розвитку Анатолій Чубайс покинув свій пост і поїхав з Росії. У той же час, в пресі РФ підтверджують тільки факт його відставки.

Крім того, в російських ЗМІ з'явилася інформація про зникнення глави Міноборони РФ Сергія Шойгу. Повідомляють, що він не з'являвся на публіці з 11 березня. Журналісти зазначають, що зазвичай Шойгу Активний у ЗМІ.

Олігархи РФ обговорюють фізичне усунення Путіна

За даними української розвідки, деякі олігархи РФ обговорюють фізичне усунення Путіна. Зокрема, вони роздратовані політикою російського президента і західними санкціями у відповідь на війну в Україні. Також за інформацією ГУР, Путін нікого до себе не підпускає.

"В першу чергу, олігархів, яких він вважає ненадійними. Втім, великий російський бізнес вже готовий до радикальних кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна", - йдеться в повідомленні української розвідки.

Білорусь закрила генконсульство України в Бресті, в МЗС відреагували

Білорусь закрила генконсульство України в Бресті, а також скоротила кількість українських дипломатів у країні. В українському МЗС заявили, що це " черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України".

"Після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську буде функціонувати в скороченому складі на чолі з послом Ігорем Кизимом. Наші дипломати матимуть достатньо можливостей, щоб продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам у Білорусі",-повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.

Зеленський виступив перед парламентами Японії та Франції

Сьогодні Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до парламенту Японії, а пізніше-до парламенту Франції.

У зверненні до парламенту Японії президент України закликав приєднатися до розробки нових інструментів, які б гарантували безпеку всього світу.

"Міжнародні інститути не спрацювали...ООН, Рада безпеки, вони потребують реформування, вони потребують ін'єкції чесності, щоб стати дієвими, щоб дійсно вирішувати і дійсно впливати, а не тільки обговорювати", - заявив Зеленський.

У своєму виступі перед парламентом Франції Зеленський заявив, що 24 лютого РФ перекреслила всі досягнуті нормандським форматом зусилля.

"Ми очікуємо від вас, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир, щоб закінчила цю війну проти свободи, проти рівності, проти братства, проти всього, що зробило Європу єдиним і повним вільним і різноманітним життям", - заявив Зеленський.

Обмін засекреченою інформацією між ЄС та Україною

ЄС схвалив угоду з Україною про обмін секретною інформацією. Це означає, що Євросоюз зможе передавати засекречені дані, в тому числі супутникові знімки.

Росія переводить розрахунки за газ в рублі

Путін доручив перевести розрахунки за газ в рублі.

"США і ЄС оголосили, в принципі, дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов'язання в доларах і євро можуть бути не виконані... абсолютно очевидно, що в зв'язку з цим поставляти наші товари в Європейський союз і Сполучені Штати і отримувати оплату в доларах, євро і ряді інших валют, не має для нас вже ніякого сенсу", - заявив він.

За словами радника глави ВП Михайла Подоляка, з боку Росії це другий крок до ескалації світового конфлікту.