Наступного тижня очікується продовження контактів між Україною та США, - Тихий

Наступного тижня очікується продовження контактів між Україною та новою адміністрацією 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого під час брифінгу.
Як відзначив Тихий, вже цього тижня відбулась низка контактів. Наприклад, голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні перемовини з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом та спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом;
"Наступного тижня ми очікуємо продовження контактів на всіх рівнях між Україною та США. Я думаю, що в міру цих контактів буде більше повідомлень і інформації про взаємодію", - додав він.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що його команда вже почала контактувати з командою президента США Дональда Трампа.
Також очікується візит Келлога до України. Спочатку поїздка планувалась ще до інавгурації Трампа, але її довелось відкласти через юридичні формальності. Незабаром спецпредставник США відвідає Мюнхенську безпекову конференцію. Як писали ЗМІ, він може представити "мирний план" президента США, але цю інформацію пізніше було офіційно спростовано.
Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що Келлог приїде в Україну вже після конференції. Ймовірно, його візит відбудеться вже 20 лютого.
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