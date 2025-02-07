Наступного тижня очікується продовження контактів між Україною та США, - Тихий

Контакти між Україною та США

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що його команда вже почала контактувати з командою президента США Дональда Трампа.

Також очікується візит Келлога до України. Спочатку поїздка планувалась ще до інавгурації Трампа, але її довелось відкласти через юридичні формальності. Незабаром спецпредставник США відвідає Мюнхенську безпекову конференцію. Як писали ЗМІ, він може представити "мирний план" президента США, але цю інформацію пізніше було офіційно спростовано.

Тим часом джерела РБК-Україна повідомили, що Келлог приїде в Україну вже після конференції. Ймовірно, його візит відбудеться вже 20 лютого.

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