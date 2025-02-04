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Єрмак обговорив з радником Трампа майбутні контакти президентів України та США

Київ, Вівторок 04 лютого 2025 19:36
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Єрмак обговорив з радником Трампа майбутні контакти президентів України та США Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Майком Волцом. Вони, зокрема, обговорили майбутні контакти між Україною та США на найвищому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Як зазначили в Офісі президента, під час переговорів Єрмак розповів Волцу про ситуацію на полі бою та перебіг мобілізації в Україні.

Також керівник ОП підкреслив, що для України критично важливим є продовження підтримки з боку міжнародних партнерів, насамперед США. Сильні позиції України дозволять просунутися до встановлення справедливого і тривалого миру.

"Окремо Андрій Єрмак і Майкл Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом", - уточнили в Офісі президента.

Також Єрмак і Волц домовилися підтримувати постійний зв'язок для інформування про ситуацію на фронті та поточні події й виклики, що стоять перед Україною.

Контакти між Україною та США

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що його команда вже почала контактувати з командою президента США Дональда Трампа.

Зокрема, вчора, 3 лютого, українські чиновники розмовляли зі спецпредставником Трампа щодо України та Росії Кітом Келлогом.

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