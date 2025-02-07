На следующей неделе ожидается продолжение контактов между Украиной и США, - Тихий

Контакты между Украиной и США

Недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что его команда уже начала контактировать с командой президента США Дональда Трампа.

Также ожидается визит Келлога в Украину. Сначала поездка планировалась еще до инаугурации Трампа, но ее пришлось отложить из-за юридических формальностей. Вскоре спецпредставитель США посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Как писали СМИ, он может представить "мирный план" президента США, но эта информация позже была официально опровергнута.

Тем временем источники РБК-Украина сообщили, что Келлог приедет в Украину уже после конференции. Вероятно, его визит состоится уже 20 февраля.

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