Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде в Україну вже після Мюнхенської безпекової конференції. Візит заплановано на 20-те лютого.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі президента України.

Але потім з'ясувалося, що візит Келлога перенесли. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що це пов'язано з юридичними причинами.

Варто зауважити, що Кіт Келлог мав відвідати Україну ще в січні, до інавгурації Дональда Трампа. У Міністерстві закордонних справ України підтверджували, що дату візиту вже погоджено.

За інформацією співрозмовників видання, призначити візит Келлога на 20 лютого запропонувала американська сторона.

Келлог відвідає Мюнхенську конференцію

Нагадаємо, раніше Келлог заявив про те, що він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

За словами спецпредставника президента США, він має намір обговорити із союзниками питання завершення війни в Україні.

Водночас Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Келлог під час конференції може представити план Адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

За непідтвердженими даними, такий план може передбачати заморожування війни, а також гарантії безпеки для України.

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