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Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела

Київ, Середа 05 лютого 2025 21:35
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Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела Фото: Кіт Келлог, спецпредставник президента США по Україні та Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог приїде в Україну вже після Мюнхенської безпекової конференції. Візит заплановано на 20-те лютого.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі президента України.

За інформацією співрозмовників видання, призначити візит Келлога на 20 лютого запропонувала американська сторона.

Варто зауважити, що Кіт Келлог мав відвідати Україну ще в січні, до інавгурації Дональда Трампа. У Міністерстві закордонних справ України підтверджували, що дату візиту вже погоджено.

Але потім з'ясувалося, що візит Келлога перенесли. Речник МЗС Георгій Тихий пояснив, що це пов'язано з юридичними причинами.

Келлог відвідає Мюнхенську конференцію

Нагадаємо, раніше Келлог заявив про те, що він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

За словами спецпредставника президента США, він має намір обговорити із союзниками питання завершення війни в Україні.

Водночас Bloomberg з посиланням на джерела пише, що Келлог під час конференції може представити план Адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.

За непідтвердженими даними, такий план може передбачати заморожування війни, а також гарантії безпеки для України.

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Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела
Спецпредставник Трампа Келлог відвідає Україну 20 лютого, - джерела
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