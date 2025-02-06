Келлог не представлятиме "мирний план" щодо України у Мюнхені
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки (США) з питань України та Росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" щодо повномасштабної війни під час Мюнхенської безпекової конференції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Келлога в інтерв'ю Newsmax.
За словами спецпредставника, під час візиту до конференції він лише проведе дискусії з лідерами Європейського союзу (ЄС) щодо повномасштабної війни, оскільки "мирний план" повинен представляти саме 47-й голова Білого дому Дональд Трамп.
"Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" - це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", - пояснив він.
Келлог відвідає Мюнхенську конференцію
Нещодавно стало відомо, що Келлог відвідає Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого. Водночас Bloomberg з посиланням на джерела заявило, що спецпредставник може представити план адміністрації Трампа щодо завершення війни Росії проти України.
Окремо додамо й те, що джерела РБК-Україна повідомили, що Келлог приїде в Україну вже після конференції. Ймовірно, його візит відбудеться вже 20 лютого.
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