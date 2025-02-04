Зеленський розповів про перші контакти України з командою Трампа
Команда президента України Володимира Зеленського вже контактує з командою президента США Дональда Трампа. Зокрема, були переговори зі спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"У нас проходять контакти між нашими командами", - зазначив Зеленський.
За його словами, у керівника Офісу президента Андрія Єрмака була розмова з радником Трампа з національної безпеки Майком Волцом.
"З Келлогом (спецпредставником по Україні та Росії Кітом Келлогом - ред.) у моєї команди був контакт вчора", - додав президент України.
Наразі відбувається узгодження деталей візиту в Україну представників США.
"У нас є робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати і склад. Ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський.
Візит Келлога в Україну
Нагадаємо, Кіт Келлог мав відвідати Україну. Ще наприкінці грудня речник МЗС України Георгій Тихий зазначав, що дату візиту вже визначили, тривала активна підготовка.
Інформацію про запланований візит Кіта Келлога в Україну підтверджував і президент Володимир Зеленський.
Але пізніше Reuters написало про те, що Келлог відклав свій візит в Україну. Як писало видання, візит мав відбутися вже після інавгурації Дональда Трампа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.