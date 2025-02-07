ua en ru
Пт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Єрмак обговорив із Келлогом його візит в Україну

П'ятниця 07 лютого 2025 08:43
UA EN RU
Єрмак обговорив із Келлогом його візит в Україну Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову із спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Обговорювали візит Келлога в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Єрмака.

"Обговорили його майбутній візит в Україну, який є для нас дуже важливим. Справедливий та стійкий мир - пріоритет для України", - написав Єрмак.

Він розповів, що вони з Келлогом також говорили про ситуацію на фронті та про безпеку цивільного населення України.

А також про майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції.

Візит Келлога до Києва

Нещодавно РБК-Україна стало відомо, що спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог планує приїхати в Україну 20 лютого. Перед тим він відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого.

Сам же Келлог заявляв, що планує обговорити із союзниками на конференції питання завершення війни в Україні. Низка ЗМІ почала повідомляти, що Келлог, ймовірно, під час візиту на конференцію, може представити план адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні. Однак в інтерв'ю Newmax Келлог спростував цю інформацію.

Також посол України у США Оксана Маркарова заявила, що українська сторона провела зустріч з Келлогом. Сторони провели "ґрунтовну дискусію".

Хто такий Кіт Келлог та що він говорив про Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіт Келлог Андрій Єрмак Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
Росіяни втратили за добу понад 1300 солдатів: Генштаб оновив дані
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів