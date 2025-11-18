Підрив залізниці: Польща вимагатиме екстрадиції підозрюваних українців

Влада Польщі вимагатиме, щоб Білорусь затримала і видала їм підозрюваних у підриві залізниці.

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Туск під час виступу в Сеймі зазначив, що польські спецслужби встановили особи українців, які влаштували диверсії на залізниці в Польщі. Вони обидва прибули до Польщі з Білорусі.

Один із підозрюваних ще в травні був засуджений судом у Львові за диверсії на території України. Другий є уродженцем Донецької області, раніше він працював у прокуратурі.

Прем'єр-міністр пояснив, що на цьому етапі діяльності спецслужб він не може публічно розкривати дані про диверсантів.

"Поки я говорю вам ці слова, проводяться подальші операції", - додав він.

За словами Туска, після підриву залізничних колій у районі міста Міка підозрювані покинули Польщу через польсько-білоруський прикордонний перехід у Тересполі.

Прем'єр-міністр сказав, що звернувся до міністра закордонних справ із проханням вжити негайних дипломатичних заходів з метою видачі Польщі осіб, яких підозрюють у скоєнні терористичного акту. Йдеться про звернення як до влади Білорусі, так і до влади Росії.

"Але ми також робитимемо інші дії, які, я сподіваюся, призведуть до якнайшвидшого затримання злочинців та їхніх спільників", - підсумував Туск.