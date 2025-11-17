ua en ru
Польща розслідує підрив залізниці як теракт в інтересах іноземної розвідки

Варшава, Понеділок 17 листопада 2025 22:12
Ілюстративне фото: у Польщі розслідують теракти на залізниці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі розпочали розслідування за фактом підриву залізниці. Правоохоронці розглядають інцидент як теракт в інтересах іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новака.

Як зазначив Новак, прокурор Мазовецького виїзного відділу Департаменту у справах організованої злочинності та корупції розпочав розслідування за фактами диверсії терористичного характеру, спрямованих проти залізниці, та вчинених в інтересах іноземної розвідки проти Польщі.

Розслідування стосується пошкодження в період 15-17 листопада інфраструктури залізничної лінії №7 на ділянці Варшава Східня - Дорогуськ. Йдеться про пошкодження колій з використанням вибухівки в районі населеного пункту Міка (Гарволінський повіт), а також про пошкодження колій біля населеного пункту Голаб (Пулавський повіт).

Провадження розпочато за ознаками злочинів, що кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу Польщі. За це передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

Диверсії в Польщі

Нагадаємо, раніше в Польщі на маршруті Демблін-Варшава було виявлено пошкоджену ділянку залізничної колії, що веде до польсько-українського кордону.

Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що можливо це акт диверсії, постраждалих немає, а служби проводять розслідування. Інцидент було зафіксовано вранці 16 листопада біля станції PKP Mika в Гарволінському повіті Мазовецького воєводства.

Пізніше стало відомо, що польські правоохоронці повідомили про диверсії на ключовій залізничній лінії "Варшава-Люблін".

На цьому тлі глава польського уряду зазначив, що сумнівів у тому, що це диверсія, вже немає.

