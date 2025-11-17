ua en ru
Польща під ударом диверсій? Армія перевірить 120 км колій до кордону з Україною

Польща, Понеділок 17 листопада 2025 14:50
UA EN RU
Польща під ударом диверсій? Армія перевірить 120 км колій до кордону з Україною Фото: у Польщі сталась диверсія на залізниці (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Уряд Польщі офіційно підтвердив, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є навмисним саботажем.

Про це заявили прем’єр Дональд Туск та міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу", - сказав Кєрвінський.

За його словами, влада вже перевіряє ще одну ділянку цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксовано пошкодження колій.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.

Водночас, Туск у своєму відеозверненні заявив, що розслідуваний вибух був спробою підірвати поїзд на маршруті Варшава-Люблін.

"Це вважається спробою дестабілізувати та знищити залізничну інфраструктуру, що могло призвести до залізничної катастрофи", - підкреслив Туск.

Він додав, що ще один схожий інцидент стався далі на схід - на тій самій залізничній гілці. За інформацією ЗМІ, йдеться про випадок біля міста Пуливи, де пасажирський потяг із 475 людьми на борту ледь не потрапив у аварію.

Прем’єр повторив, що всі наявні дані вказують на навмисний характер події.

"На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з навмисним діянням - актом саботажу. На щастя, трагедії не сталося, але справа дуже серйозна", - сказав він.

Вибух на залізниці у Польщі

Сьогодні стало відомо, що у Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі в Україну. Зазначається, що машиність повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.

Згодом Туск заявив, що залізничні колії на маршруті Варшава-Люблін, по якому йде допомога Україні, були пошкоджені внаслідок підриву.

В "Укрзалізниці" уточнили, що за даними польської сторони, відбулась спроба диверсії на ділянці "Варшава - Люблін". Там спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії.

Дональд Туск Укрзалізниця Польща Потяг
