Польща під ударом диверсій? Армія перевірить 120 км колій до кордону з Україною

Уряд Польщі офіційно підтвердив, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є навмисним саботажем.

Про це заявили прем’єр Дональд Туск та міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу", - сказав Кєрвінський.

За його словами, влада вже перевіряє ще одну ділянку цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксовано пошкодження колій.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.

Водночас, Туск у своєму відеозверненні заявив, що розслідуваний вибух був спробою підірвати поїзд на маршруті Варшава-Люблін.

"Це вважається спробою дестабілізувати та знищити залізничну інфраструктуру, що могло призвести до залізничної катастрофи", - підкреслив Туск.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Він додав, що ще один схожий інцидент стався далі на схід - на тій самій залізничній гілці. За інформацією ЗМІ, йдеться про випадок біля міста Пуливи, де пасажирський потяг із 475 людьми на борту ледь не потрапив у аварію.

Прем’єр повторив, що всі наявні дані вказують на навмисний характер події.

"На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з навмисним діянням - актом саботажу. На щастя, трагедії не сталося, але справа дуже серйозна", - сказав він.