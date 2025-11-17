Польща під ударом диверсій? Армія перевірить 120 км колій до кордону з Україною
Уряд Польщі офіційно підтвердив, що пошкодження на стратегічній залізничній лінії, яка веде до кордону з Україною, є навмисним саботажем.
Про це заявили прем’єр Дональд Туск та міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом саботажу", - сказав Кєрвінський.
За його словами, влада вже перевіряє ще одну ділянку цієї ж залізничної магістралі, де також зафіксовано пошкодження колій.
Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що польська армія перевірить безпеку решти 120 кілометрів колій, які ведуть до українського кордону, аби унеможливити повторення інцидентів.
Водночас, Туск у своєму відеозверненні заявив, що розслідуваний вибух був спробою підірвати поїзд на маршруті Варшава-Люблін.
"Це вважається спробою дестабілізувати та знищити залізничну інфраструктуру, що могло призвести до залізничної катастрофи", - підкреслив Туск.
To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy— Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025
Він додав, що ще один схожий інцидент стався далі на схід - на тій самій залізничній гілці. За інформацією ЗМІ, йдеться про випадок біля міста Пуливи, де пасажирський потяг із 475 людьми на борту ледь не потрапив у аварію.
Прем’єр повторив, що всі наявні дані вказують на навмисний характер події.
"На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з навмисним діянням - актом саботажу. На щастя, трагедії не сталося, але справа дуже серйозна", - сказав він.
Вибух на залізниці у Польщі
Сьогодні стало відомо, що у Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі в Україну. Зазначається, що машиність повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.
Згодом Туск заявив, що залізничні колії на маршруті Варшава-Люблін, по якому йде допомога Україні, були пошкоджені внаслідок підриву.
В "Укрзалізниці" уточнили, що за даними польської сторони, відбулась спроба диверсії на ділянці "Варшава - Люблін". Там спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії.