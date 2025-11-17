ua en ru
У Польщі пошкодили залізницю на маршруті до кордону з Україною: Туск говорить про диверсію

Польща, Понеділок 17 листопада 2025 09:35
UA EN RU
У Польщі пошкодили залізницю на маршруті до кордону з Україною: Туск говорить про диверсію Фото: Дональд Туск(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Польщі виявили пошкоджену ділянку залізничної колії на важливому маршруті, який веде до польсько-українського кордону та далі в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у Twitter.

"Я перебуваю на постійному контакті з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії. Ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування, - написав Туск.

За даними польських ЗМІ, інцидент стався вранці 16 листопада. Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури в районі Жичина, Гарволінського повіту Мазовецького воєводства, поблизу станції PKP Mika.
У Польщі пошкодили залізницю на маршруті до кордону з Україною: Туск говорить про диверсію

Йдеться про ділянку ключової залізничної лінії, що з’єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й склади, що прямують до Любліна, Хелма та далі - в Україну.

Раніше ми писали про те, що Польща підключила пункт пропуску "Хребенне-Рава-Руська" до європейської системи Entry/Exit System (EES).

За даними прикордонників, відтепер усі пункти пропуску між Польщею та Україною у межах Львівської області працюють у цій системі.

