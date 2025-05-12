"Наша спільна мета": Рубіо обговорив з Мерцем і Леммі питання щодо України
Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Сторони обсудити зусилля щодо наближення миру в Україні та припиненні агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держдеп США.
Розмова з Мерцем
За словами речниці американського зовнішньополітичного відомства Теммі Брюс, співрозмовники обговорили нещодавню зустріч між канцлером ФРН, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єром Польщі Дональдом Туском і українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Зокрема, зазначається в заяві Держдепу, політики говорили про "нашу спільну мету - припинити війну в Україні".
Також вказується, що Рубіо привітам Мерца з нещодавнім призначенням на посаду канцлера ФРН.
"Вони обговорили життєздатність двосторонніх відносин США та Німеччини та важливість спільної роботи для просування багатьох спільних інтересів між Сполученими Штатами та Німеччиною", - йдеться в заяві Держдепу.
Розмова з Леммі
Під час іншої телефонної розмови Рубіо спілкувався з главою МЗС Британії Девідом Леммі.
"Держсекретар підтвердив позицію США щодо російсько-української війни: нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню", - передала прес-секретар американського відомства Брюс.
Крім того, співрозмовники торкнулися теми конфлікту між Індією та Пакистаном, та "наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати перемир'я та продовжувати спілкуватися".
"Держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав продовжувати зусилля з покращення зв'язку", - додала Брюс.
Пропозиція щодо 30-денного перемир'я і відмова Путіна
Нагадаємо, 10 травня до Києва прибули лідери низки країн Європи та зустрілися з президентом України Зеленським. Також президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц, прем'єр Британії Стармер та глава уряду Польщі Туск зателефонували президенту США Дональду Трампу. Усі сторони підтвердили готовність до всеосяжного і безумовного припинення вогню на театрі російсько-української війни на 30 днів.
Як зазначив тоді Зеленський, таке перемир’я між Україною та РФ має розпочатися 12 травня. Крім того, представники "коаліції рішучих" наголосили, що у разі відмови Кремля щодо країни-агресора можуть бути запроваджені нові санкції.
Однак у ніч на 11 травня глава Кремля Володимир Путін провів прес-конференцію. Під час неї він відкинув припинення вогню з 12 травня.
У ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін фактично проігнорував пропозицію, натомість запропонував переговори в Стамбулі з українською стороною після 15 травня.
Вранці у неділю Зеленський заявив, що готовий до переговорів із російською стороною, та наголосив, що спочатку має бути припинення вогню. Додамо, аналогічну позицію щодо необхідності перемир'я висловили європейські лідери, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог, а також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який обсуждав з Путіним питання щодо переговорів на території своєї країни.
Пізніше у неділю Трамп закликав Україну погодиться на переговори в Стамбулі. Вже ввечері 11 травня Зеленський заявив, що чекає від Росії припинення вогню, що буде 15 травня в Стамбулі, і чекає особисто Путіна там. Зараз у вечірньому зверненні він знову підтвердив свої слова.
Ситуація з триваючою цієї ночі 12 травня повітряною атакою з боку РФ проти України підтвердила, що Кремль не забажав іти на припинення вогню.
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