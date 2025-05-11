Як світ реагує на маневр Путіна щодо перемир'я: головні заяви

Після пропозиції України, ЄС і США про тимчасове перемир’я з 12 травня, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність говорити, але вже з 15-го. Такий "маневр" Кремля викликав хвилю міжнародних реакцій.

Докладніше про те, як реагує світ на заяву Путіна, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Франція

Французький президент Еммануель Макрон одним з перших відреагував на таку заяву Путіна та підтримав українського лідера Володимира Зеленського.

Він наголосив, що вчора у Києві разом з президентом США Дональдом Трампом вони зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка.

"Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії. Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя", - наголоси він.

Він також зауважив, що не може бути діалогу, якщо одночасно з тим бомбардують цивільне населення.

"Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - підсумував він.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також відреагував на пропозицію Путіна щодо прямих переговорів України та РФ у Стамбулі після 15 травня та зазначив, що Європа хоче приєднатися до переговорів, але після встановлення режиму тиші.

Німеччина

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також відреагував на пропозицію Путіна щодо переговорів у Стамбулі

Мерц заявив, що пропозиція Росії вести прямі переговори з Україною є "добрим знаком", але "далеко не достатнім".

"Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню, яке дозволить провести справжні переговори. Спочатку вогонь потрібно припинити, а потім можна буде розпочати переговори", - зазначив Мерц.

Польща

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своєму акаунті в X (Twitter) написав, що світ чекає на рішення РФ щодо негайного та безумовного припинення вогню.

"У відповідь на наше звернення росіяни запропонували мирні переговори з 15 травня. Світ, однак, чекає однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова. Жертв більше не буде!", - зазначив він.

США

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог своєю чергою наголосив, що спочатку має бути безумовне 30-денне припинення вогню між Росією та Україною, а вже під час нього можливий перехід до мирних переговорів.

"А не навпаки", - підсумував Келлог.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс також підтримав Україну та зауважив, що Путін знову грає у свою звичну гру.

"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників вночі обрушився на Україну. Путін грає у свою звичну гру - використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", - зазначив він.

Водночас глава МЗС наголосив, що говорити про мир, коли російські бомби продовжують падати на мирне населення України - це фарс.

"Правила чіткі - безумовне припинення вогню з понеділка або нові жорсткіші санкції. Той факт, що Путін поспішив провести прес-конференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, говорить нам про все. Цей підхід працює - і ми повинні його дотримуватися", - додав міністр.

Він підсумував свою заяву тим, що цього разу світ має довести справу до кінця.

"Якщо російські гармати не замовкнуть до понеділка, новий раунд санкцій має бути запроваджений - без вагань", - сказав Будріс.

Чехія

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський теж зауважив, що дана заява Путіна показує, що диктатор хоче продовжити стріляти.

"Все просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти. Кремль вульгарно відкинув останній заклик демократичного світу до припинення вогню", - пояснив він.

Туреччина

Тим часом навіть президент Туреччини Реджеп Тайїп назвав Путіну головну умову для переговорів з Україною.

Як повідомляє пресслужба Ердогана, президент Туреччини провів телефонну розмову з главою Кремля.

Під час розмови Ердоган повідомив Путіну, що його заява про те, що мирні переговори між Росією і Україною продовжаться в Стамбулі з того місця, на якому вони зупинилися, вітається.

Однак він наголосив, що наразі "відкрилося вікно можливостей для досягнення миру" і всеосяжне припинення вогню створить необхідне середовище для мирних переговорів.