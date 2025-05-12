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Ворог атакує Україну "Шахедами" і корегує атаки навідниками: де загроза ударів

Понеділок 12 травня 2025 00:12
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Ворог атакує Україну "Шахедами" і корегує атаки навідниками: де загроза ударів Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ударні безпілотники, які російські загарбники запустили у бік України під час чергової повітряної атаки, фіксуються у північних, південних та у частині центральних регіонах. Ведеться робота ППО по дронах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові пізно ввечері 11 травня фіксували не тільки дрони-камікадзе противника, а й розвідувальні БПЛА, які можуть наводити ворожі засоби ураження.

У Повітряних силах, зокрема, повідомляли про такі дрони-розвідники противника у Сумській та Запорізькій областях, та інформували, що було залучено засоби "щодо їх збиття".

Дані про роботу ППО у Запорізькій області підтверджував також начальник місцевої ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

Ворог атакує Україну &quot;Шахедами&quot; і корегує атаки навідниками: де загроза ударів

Згідно з даними Повітряних сил станом на 23:44, ворожі безпілотники фіксувалися:

  • на півночі, сході та півдні Чернігівської області, курс - південний / південно-західний,
  • на заході Сумської області, курс - південно-західний,
  • на півночі Полтавської області, курс - південно-західний,
  • на сході Запорізької області, курс - північно-західний/західний.

Крім того, військові попередили про загрозу атак дронів-камікадзе мешканців Київської та Дніпропетровської областей.

Пізніше у Повітряних силах поінформували, що нові групи ворожих ударних безпілотників заходять в повітряний простір Сумської області з Курської області.

Близько пів на першу ночі військові поінформували, що ворожі розвідувальні БПЛА, які "можуть бути навідниками ворожих засобів ураження", були помічені також на півночі Чернігівської та Харківської областей. В Силах оборони додали, що були залучені засоби щодо їх збиття.

Як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз:

Ворог атакує Україну &quot;Шахедами&quot; і корегує атаки навідниками: де загроза ударів

Минула дронова атака

Нагадаємо, минулої ночі, 11 травня, російські окупанти запустили по Україні 108 БПЛА після завершення періоду так званого "триденного перемир'я", оголошеного раніше Москвою в односторонньому порядку.

Як передали вранці у Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 11 травня силами та засобами ППО було знищено 60 дронів противника, і ще 41 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Також раніше повідомлялося, що в результаті дронових ударів з боку росармії у Київській області був один постраждалий.

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ППО Повітряна тривога Атака дронів
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