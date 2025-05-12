"Наша общая цель": Рубио обсудил с Мерцем и Лемми вопросы по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные разговоры канцлером Германии Фридрихом Мерцем и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Стороны обсудить усилия по приближению мира в Украине и прекращении агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Госдеп США .

Разговор с Мерцем

По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, собеседники обсудили недавнюю встречу между канцлером ФРГ, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьером Польши Дональдом Туском и украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

В частности, отмечается в заявлении Госдепа, политики говорили о "нашей общей цели - прекратить войну в Украине".

Также указывается, что Рубио поздравил Мерца с недавним назначением на должность канцлера ФРГ.

"Они обсудили жизнеспособность двусторонних отношений США и Германии и важность совместной работы для продвижения многих общих интересов между Соединенными Штатами и Германией", - говорится в заявлении Госдепа.

Разговор с Лемми

Во время другого телефонного разговора Рубио общался с главой МИД Британии Дэвидом Лемми.

"Госсекретарь подтвердил позицию США относительно российско-украинской войны: нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня", - передала пресс-секретарь американского ведомства Брюс.

Кроме того, собеседники затронули тему конфликта между Индией и Пакистаном, и "подчеркнули необходимость для обеих сторон поддерживать перемирие и продолжать общаться".

"Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению связи", - добавила Брюс.