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Нардеп Потураєв заявив, що йде з Ради

11:18 16.07.2026 Чт
1 хв
Заява про складення повноважень вже у голови ВР
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Микита Потураєв (facebook.com/nikita.poturaev)

Народний депутат Микита Потураєв оголосив, що складає з себе повноваження парламентарія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Верховної Ради.

"Я подав на ваше ім'я (голови ВР, - ред.,) заяву про складання з себе повноважень нардепа. Я просив би це розглянути невідкладно", - сказав Потураєв.

Нагадаємо, як повідомляли джерела РБК-Україна, президент Володимир Зеленський відмовився від ідеї залишити Михайла Федорова міністром оборони через те, що у нього та головкома Олександра Сирського різні погляди на ведення війни.

Сьогодні під театром Франка у Києві зібрався мітинг через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Протестувальники вимагають від президента залишити його на посаді.

Процес оновлення уряду стартував 12 липня. Того дня Зеленський зустрівся з тодішньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, після чого повідомив про намір переформатувати Кабінет міністрів і запропонував їй нову посаду.

У вівторок, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку Свириденко, а разом із нею припинилися повноваження всього складу уряду. Сьогодні парламент має призначити новим прем'єр-міністром Сергія Корецького та затвердити новий склад Кабміну.

РБК-Україна також писало, хто увійде до складу нового уряду Сергія Корецького.

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