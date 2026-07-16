Нардеп Потураєв заявив, що йде з Ради

Народний депутат Микита Потураєв оголосив, що складає з себе повноваження парламентарія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Верховної Ради.
"Я подав на ваше ім'я (голови ВР, - ред.,) заяву про складання з себе повноважень нардепа. Я просив би це розглянути невідкладно", - сказав Потураєв.
Нагадаємо, як повідомляли джерела РБК-Україна, президент Володимир Зеленський відмовився від ідеї залишити Михайла Федорова міністром оборони через те, що у нього та головкома Олександра Сирського різні погляди на ведення війни.
Сьогодні під театром Франка у Києві зібрався мітинг через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Протестувальники вимагають від президента залишити його на посаді.
Процес оновлення уряду стартував 12 липня. Того дня Зеленський зустрівся з тодішньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, після чого повідомив про намір переформатувати Кабінет міністрів і запропонував їй нову посаду.
У вівторок, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку Свириденко, а разом із нею припинилися повноваження всього складу уряду. Сьогодні парламент має призначити новим прем'єр-міністром Сергія Корецького та затвердити новий склад Кабміну.
РБК-Україна також писало, хто увійде до складу нового уряду Сергія Корецького.