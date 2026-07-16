Нардеп Потураев заявил, что уходит из Рады

"Я подал на ваше имя (главы ВР, - ред.) заявление о сложении с себя полномочий нардепа. Я просил бы это рассмотреть безотлагательно", - сказал Потураев.

Напомним, как сообщали источники РБК-Украина, президент Владимир Зеленский отказался от идеи оставить Михаила Федорова министром обороны из-за того, что у него и главкома Александра Сырского разные взгляды на ведение войны.

Сегодня под театром Франко в Киеве собрался митинг из-за отставки министра обороны Михаила Федорова. Протестующие требуют от президента оставить его на должности.

Процесс обновления правительства стартовал 12 июля. В тот день Зеленский встретился с тогдашним премьер-министром Юлией Свириденко, после чего сообщил о намерении переформатировать Кабинет министров и предложил ей новую должность.