В Україні "лягли" реєстри Мін’юсту щодо боржників, ДРАЦС і не тільки

Перебої з електропостачанням призвели до зупинки роботи реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національних інформаційних систем у Facebook .

Зазначається, що станом на зараз тривають заходи щодо відновлення та стабілізації електропостачання.

"У зв’язку з перебоями електропостачання на одному з центрів обробки даних можливі тимчасові порушення стабільного доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України", - йдеться у заяві.

Удари росіян по енергетиці України

Російські війська продовжують системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни.

Нагадаємо, сьогодні вночі країна-агресорка вчергове вдарила по Одесі, внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт інфраструктури та житлові будинки. У частині одного з районів тимчасово відсутнє електропостачання - фахівці працюють над відновленням.

В Міненерго розповіли, що росіяни атакували об'єкти енергетики, одразу у семи областях є значні знеструмлення користувачів.

Зокрема, у Чернігівській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, знеструмлена низка населених пунктів. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Крім того, під атакою російських безпілотників перебувала й столиця. За даними місцевої влади, у Солом'янському районі Києва зафіксовано влучання в нежитлову будівлю та падіння уламків біля житлового будинку.

Зазначимо, вранці російські війська завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України.