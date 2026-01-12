Глава МЗС Норвегії пояснив, коли країна почне надавати Україні гарантії безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта.

Відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна, Барт підтвердив, що Норвегія готова надавати Україні гарантії безпеки.

"Відповідь – так, ми надаватимемо безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню, тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир, і ми будемо цьому сприяти", - зазначив Барт.

При цьому глава МЗС Норвегії зазначив, що є ще деталі, які треба обговорити і в середині України.

"Ми знаємо, що це важливо для України, і це важливий меседж Росії, що вона повинна розуміти, що мир після припинення вогню триватиме, економічний, військовий, політичний", - додав він.

Спільне виробництво ракет

Міністр закордонних справ Норвегії також розповів про спільну роботу України та Норвегії над ракетами до комплексів NASAMS.

"Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб уже зараз забезпечити більше ракет — це нагальна потреба. Водночас ми розвиваємо партнерство, про яке я згадував, між дуже спроможними українськими виробниками оборонної продукції, щоб інтегрувати їхні перехоплювачі або інші засоби ураження в систему NASAMS", - додав Барт.

За його словами, це дозволить мати дешевші, але масові й ефективні види озброєння, адже проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими.

"Тому потрібно більше типів ракет, які можна застосовувати, наприклад, у складі NASAMS, і в цьому напрямку є дуже багатообіцяльні напрацювання. Водночас існує як негайна потреба, так і середньострокова, і ми активно працюємо над обома", - підсумував норвезький дипломат.