Рютте: РФ застосовує "Орєшник", щоб зламати підтримку України з боку НАТО

Росія використовує удари новими ракетами, зокрема "Орєшник", як інструмент залякування Заходу з метою послаблення підтримки України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica

Удари по Україні як елемент тиску на НАТО

За словами Рютте, брутальна агресивна війна Росії триває, а минулого тижня було зафіксовано застосування ракети «Орешник» проти Львова. Окрім цього, Москва продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Генсек НАТО наголосив, що такі дії спрямовані не лише проти України, а й проти її партнерів.

"Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не дамо себе залякати", - заявив Рютте.

Зима посилює виклики для України

Рютте підкреслив, що в умовах зими Україна стикається з особливо сильним тиском через удари по енергетичній системі. Саме тому підтримка з боку союзників зараз є критично важливою.

Він закликав країни НАТО зберігати єдність та посилювати допомогу Києву.

"Безпека України - це наша безпека", - додав він