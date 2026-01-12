Полковник, обвинувачений у вбивствах в Ірпені, отримав високий пост у РФ

В Самарі на посаду заступника мера призначили російського полковника Сергія Карасьова, якого Україна звинувачує у воєнних злочинах під час окупації Ірпеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські змі.

Так, у російській Самарі новим заступником міського голови став 43-річний полковник Сергій Карасьов. Його призначили куратором підтримки учасників війни проти України та їхніх родин.

Карасьов народився у 1982 році в Пскові. Раніше він обіймав посаду заступника командира 98-ї дивізії, а незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолив 31-у десантно-штурмову бригаду.

У 2023 році Генеральна прокуратура України звинуватила Карасьова у воєнних злочинах під час окупації Ірпеня Київської області у 2022 році. За даними слідства, він застрелив місцевого мешканця без документів і жорстоко побив пенсіонерку 1949 року народження, вирвавши їй клок волосся та вибивши зуби прикладом автомата.

Спочатку Генпрокуратура України приховувала особу обвинуваченого та замилювала фото, але у 2025 році британська газета The Sunday Times ідентифікувала Карасьова, використавши скріншот його інтерв’ю на телеканалі "Россия 24".

Таким чином виходить, що російська влада не визнає та не карає своїх військових за насильство проти мирних українців, і навіть заохочує таких людей до держслужби.