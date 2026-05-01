"Намагаються сподобатися США": Сибіга жорстко пройшовся по заяві РФ щодо перемир'я

Міністр прокоментував заяву росіян щодо перемир’я на 9 травня, і назвав її "черговою маніпуляцією".

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", - наголосив він.

Сибіга зауважив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово заявляла про свою готовність до безумовного перемир’я. Він додав, що фіксуватися треба на тому, як закінчити повномасштабну війну і досягти довготривалого миру.

Фото: Сибіга заявив, що Москва не надсилала Києву пропозиції щодо перемир’я (інфографіка РБК-Україна)

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, - це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге - це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", - заявив глава МЗС.

Перемир'я на 9 травня

Нагадаємо, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська ініціатива не має на меті досягнення реального миру, а зумовлена неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві.