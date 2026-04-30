Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції РФ про "перемир'я" на 9 травня, - Зеленський

10:55 30.04.2026 Чт
Україна готова до миру, але не до ілюзій
Олена Чупровська
Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції РФ про "перемир'я" на 9 травня, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв'язатися з командою Дональда Трампа, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції про "перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Зеленського у Telegram.

Читайте також:"Вони програли": Трамп зробив гучну заяву, переплутавши Україну з Іраном

Що хоче з'ясувати Зеленський

Президент наголосив: Україна хоче розуміти, про що насправді йдеться.

"З'ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", - заявив Зеленський.

Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції РФ про &quot;перемир'я&quot; на 9 травня, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський прокоментував російські заяви про перемир'я (інфографіка РБК-Україна)

Позиція України

Київ готовий до переговорів, але лише у форматі, який дасть реальний результат.

"Наша пропозиція - припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - підкреслив президент.

Тим часом у Центрі протидії дезінформації пояснили, чому глава Кремля взагалі заговорив про перемир'я. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, російський диктатор Володимир Путін пропонує перемир'я на 9 травня, бо хвилюється за свій парад і не може гарантувати безпеку навіть у Москві.

Нагадаємо, раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін повідомив Трампа про готовність оголосити тимчасове перемир'я на час святкування так званого "дня перемоги". За словами Ушакова, американський президент цю ідею "активно підтримав".

