РФ обговорює зі США послаблення санкцій за перемирʼя без гарантій, - джерело РБК-Україна

20:07 30.04.2026 Чт
2 хв
Що думають в Україні про кулуарні обговорення між Москвою та Вашингтоном?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)

Російська влада спільно з американцями намагаються знайти варіанти послаблення санкцій проти РФ.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело в українській владі.

Читайте також: Зеленський пояснив ідею РФ про "перемир'я" на 9 травня і назвав головний ризик

При цьому в якості "розмінної монети" (яка може використовуватись як пояснення того, чому пом'якшуються санкції) може виступати нібито готовність Росії погоджуватись на перемир'я з Україною.

"Вони хочуть в якийсь момент стартувати з перемир'ям і спробувати, наприклад, домовитись про тижневе перемир'я. І за це частково зняти санкції. Америка отримає новини про тишу на фронті, Путін - часткове послаблення санкцій та відповідні більші доходи. Тобто, по суті, така "торгівля" без жодних гарантій безпеки, що не може влаштовувати українців", - розповів співрозмовник.

Він пов'язав такі ідеї зокрема з наближення виборів до Конгресу у США, а також як приклад навів історію зі зняттям санкцій з Білорусі - де в обмін на поступове послаблення санкцій, зокрема щодо білоруського калію, диктатор Олександр Лукашенко погоджувався випустити на волю частину політичних в'язнів, не змінюючи своєї політики по суті.

Нагадаємо, раніше такий розвиток подій не виключав президент Володимир Зеленський. В інтерв'ю Bloomberg він припустив, що Росія може запропонувати припинення вогню в обмін на скасування санкцій з певних підприємств або повернення банків до SWIFT.

"Для України все це є великим ризиком", - наголошував президент.

Росія і "перемир'я"

Цього року між Україною та РФ вже було так зване "великоднє перемир'я". Однак російська армія не зупинила свої бойові дії на час цього "перемир'я".

А вчора після розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Москві заговорили про "перемир'я" на 9 травня. Саме в той день, коли Путін планує проводити свій парад.

На думку Зеленського, таким чином Кремль хоче, щоб парад пройшов у спокої. Україна ж, за словами президента, не дасть використати "перемир'я" для тактичного обману на фронті.

