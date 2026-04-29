Путін пропонує перемир'я, оскільки не може гарантувати безпеку навіть в Москві, - ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін пропонує перемир'я на 9 травня, оскільки хвилюється за "свою пропагандистську подію" і не може гарантувати безпеку навіть в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Тобто, Путін переживає за парад на 9 травня, тому вирішив зробити вигляд, що готовий "припинити вогонь на добу" і це типу велика послуга? Це ж смішно, і взагалі не має нічого спільного із наближенням до завершення війни", - наголосив він.

Коваленко зазначив, що диктатор може просто завершити війну, припинити вогонь.

"Але ж, ні, він переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в Москві. І це намагаються видати ще й за російську послугу", - зазначив керівник ЦПД.

Що передувало

В середу, 29 квітня, помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін поінформував американського президента Дональда Трампа про готовність оголосити перемир'я на період святкування "дня перемоги".

За його словами, Трамп "активно підтримав" цю ініціативу, зазначивши, що "свято знаменує нашу спільну перемогу над нацизмом у Другій світовій війні".

Нагадаємо, 11 квітня російський диктатор у відповідь на пропозицію України оголосив про перемир'я - воно мало діяти з 16:00 того дня і до кінця доби 12 квітня. Водночас Україна пропонувала продовжити перемир'я і після Великодня.