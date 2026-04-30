У Путіна зробили нову заяву про "перемир'я" на 9 травня

13:31 30.04.2026 Чт
2 хв
Зазначається, що рішення про "перемир'я" повинен прийняти особисто Путін
aimg Костянтин Широкун
Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін нібито ще не визначився, у які числа діятиме анонсоване "перемир'я" на 9 травня, рішення ще немає.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Читайте також: Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції РФ про "перемир'я" на 9 травня, - Зеленський

"Путін визначить, у які числа діятиме перемир'я до Дня Перемоги, поки рішення не ухвалено", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Москва поки що нібито не чула реакції України на виражену готовність оголосити "перемир'я".

Що відомо про "перемир'я" на 9 травня

Нагадаємо, раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін повідомив Трампа про готовність оголосити тимчасове перемир'я на час святкування так званого "дня перемоги". За словами Ушакова, американський президент цю ідею "активно підтримав".

Тим часом у Центрі протидії дезінформації пояснили, чому у РФ заговорили про перемир'я. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Путін пропонує перемир'я на 9 травня, бо хвилюється за свій парад і не може гарантувати безпеку навіть у Москві.

Сьогодні зранку, 30 квітня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський доручив своїм представникам зв'язатися з командою президента США Дональда Трампа, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції про "перемир'я".

"Наша пропозиція - припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому достойному та ефективному форматі", - підкреслив Зеленський.

Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО