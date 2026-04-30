У Путіна зробили нову заяву про "перемир'я" на 9 травня

Російський диктатор Володимир Путін нібито ще не визначився, у які числа діятиме анонсоване "перемир'я" на 9 травня, рішення ще немає.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Путін визначить, у які числа діятиме перемир'я до Дня Перемоги, поки рішення не ухвалено", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Москва поки що нібито не чула реакції України на виражену готовність оголосити "перемир'я".

Що відомо про "перемир'я" на 9 травня

Нагадаємо, раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін повідомив Трампа про готовність оголосити тимчасове перемир'я на час святкування так званого "дня перемоги". За словами Ушакова, американський президент цю ідею "активно підтримав".

Тим часом у Центрі протидії дезінформації пояснили, чому у РФ заговорили про перемир'я. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Путін пропонує перемир'я на 9 травня, бо хвилюється за свій парад і не може гарантувати безпеку навіть у Москві.