"Пытаются понравиться США": Сибига жестко прошелся по заявлению РФ о перемирии

Министр прокомментировал заявление россиян о перемирии на 9 мая, и назвал его "очередной манипуляцией".

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма". Президент Украины четко сказал, что на сегодня украинская сторона никаких предложений от них не получала", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина предана мирным усилиям и неоднократно заявляла о своей готовности к безусловному перемирию. Он добавил, что фиксироваться надо на том, как закончить полномасштабную войну и достичь долговременного мира.

Фото: Сибига заявил, что Москва не присылала Киеву предложения по перемирию (инфографика РБК-Украина)

"А эти все какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются тем же, кто инициирует, россиянами, - это попытка грубого дипломатического маневра. И второе - это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", - заявил глава МИД.

Перемирие на 9 мая

Напомним, вопрос вероятного перемирия к 9 мая в последнее время стал одной из главных тем в информационном пространстве.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская инициатива не имеет целью достижение реального мира, а обусловлена неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве.