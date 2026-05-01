"Пытаются понравиться США": Сибига жестко прошелся по заявлению РФ о перемирии

19:15 01.05.2026 Пт
2 мин
Получал ли Киев официальное предложение от Москвы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)

Украина не получала официальных предложений от РФ о прекращении огня на 9 мая. Заявления Москвы - очередная попытка понравиться США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Читайте также: РФ обсуждает с США ослабление санкций за перемирие без гарантий, - источник РБК-Украина

Министр прокомментировал заявление россиян о перемирии на 9 мая, и назвал его "очередной манипуляцией".

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма". Президент Украины четко сказал, что на сегодня украинская сторона никаких предложений от них не получала", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина предана мирным усилиям и неоднократно заявляла о своей готовности к безусловному перемирию. Он добавил, что фиксироваться надо на том, как закончить полномасштабную войну и достичь долговременного мира.

Фото: Сибига заявил, что Москва не присылала Киеву предложения по перемирию (инфографика РБК-Украина)

"А эти все какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются тем же, кто инициирует, россиянами, - это попытка грубого дипломатического маневра. И второе - это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", - заявил глава МИД.

Перемирие на 9 мая

Напомним, вопрос вероятного перемирия к 9 мая в последнее время стал одной из главных тем в информационном пространстве.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская инициатива не имеет целью достижение реального мира, а обусловлена неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве.

В Кремле заявили, что окончательное решение о прекращении огня должен принять лично российский диктатор, однако никаких четких дат или условий до сих пор не озвучено.

Украина, в свою очередь, планирует выяснить детали этого предложения у команды президента США. При этом президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к миру, но не примет тактических манипуляций и иллюзий со стороны врага.

