"Намагаються сподобатися США": Сибіга жорстко пройшовся по заяві РФ щодо перемир'я

19:15 01.05.2026 Пт
2 хв
Чи отримував Київ офіційну пропозицію від Москви?
aimg Валерій Ульяненко
"Намагаються сподобатися США": Сибіга жорстко пройшовся по заяві РФ щодо перемир'я Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Україна не отримувала офіційних пропозицій від РФ щодо припинення вогню на 9 травня. Заяви Москви - чергове намагання сподобатися США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування із журналістами.

Міністр прокоментував заяву росіян щодо перемир’я на 9 травня, і назвав її "черговою маніпуляцією".

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", - наголосив він.

Сибіга зауважив, що Україна віддана мирним зусиллям і неодноразово заявляла про свою готовність до безумовного перемир’я. Він додав, що фіксуватися треба на тому, як закінчити повномасштабну війну і досягти довготривалого миру.

&quot;Намагаються сподобатися США&quot;: Сибіга жорстко пройшовся по заяві РФ щодо перемир'яФото: Сибіга заявив, що Москва не надсилала Києву пропозиції щодо перемир’я (інфографіка РБК-Україна)

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, - це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге - це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобєсія", - заявив глава МЗС.

Перемир'я на 9 травня

Нагадаємо, питання ймовірного перемир'я до 9 травня останнім часом стало однією з головних тем в інформаційному просторі.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що російська ініціатива не має на меті досягнення реального миру, а зумовлена неспроможністю Кремля гарантувати безпеку навіть у Москві.

У Кремлі заявили, що остаточне рішення щодо припинення вогню має ухвалити особисто російський диктатор, проте жодних чітких дат чи умов досі не озвучено.

Україна, своєю чергою, планує з'ясувати деталі цієї пропозиції у команди президента США. При цьому президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий до миру, але не прийме тактичних маніпуляцій та ілюзій з боку ворога.

