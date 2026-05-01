ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Пытаются понравиться США": Сибига жестко прошелся по заявлению РФ о перемирии

19:15 01.05.2026 Пт
2 мин
Получал ли Киев официальное предложение от Москвы?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Украина не получала официальных предложений от РФ о прекращении огня на 9 мая. Заявления Москвы - очередная попытка понравиться США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время общения с журналистами.

Министр прокомментировал заявление россиян о перемирии на 9 мая, и назвал его "очередной манипуляцией".

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма". Президент Украины четко сказал, что на сегодня украинская сторона никаких предложений от них не получала", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина предана мирным усилиям и неоднократно заявляла о своей готовности к безусловному перемирию. Он добавил, что фиксироваться надо на том, как закончить полномасштабную войну и достичь долговременного мира.

&quot;Пытаются понравиться США&quot;: Сибига жестко прошелся по заявлению РФ о перемирииФото: Сибига заявил, что Москва не присылала Киеву предложения по перемирию (инфографика РБК-Украина)

"А эти все какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются тем же, кто инициирует, россиянами, - это попытка грубого дипломатического маневра. И второе - это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", - заявил глава МИД.

Перемирие на 9 мая

Напомним, вопрос вероятного перемирия к 9 мая в последнее время стал одной из главных тем в информационном пространстве.

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что российская инициатива не имеет целью достижение реального мира, а обусловлена неспособностью Кремля гарантировать безопасность даже в Москве.

В Кремле заявили, что окончательное решение о прекращении огня должен принять лично российский диктатор, однако никаких четких дат или условий до сих пор не озвучено.

Украина, в свою очередь, планирует выяснить детали этого предложения у команды президента США. При этом президент Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к миру, но не примет тактических манипуляций и иллюзий со стороны врага.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
