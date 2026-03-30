Трамп анонсував зустріч з Лукашенком та назвав формат

10:08 30.03.2026 Пн
2 хв
Де можуть зустрітись Трамп та Лукашенко?
aimg Костянтин Широкун
Трамп анонсував зустріч з Лукашенком та назвав формат Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у рамках засідання Ради миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.

Читайте також: Диктаторський вояж: Лукашенко знайшов у КНДР нового друга та привіз квіти від Путіна

"Минулого тижня мій спецпредставник у Білорусі Джон Коул після переговорів з президентом Олександром Лукашенком домігся звільнення ще 250 політичних в'язнів", - заявив Трамп.

За його словами, таким чином, загальна кількість в'язнів, яких Лукашенко звільнив з-під варти з травня минулого року, перевищила 500 чоловік.

"Я хотів би висловити свою найщирішу подяку "Лукашенку – ред.) за це і з нетерпінням чекаю на наступне засідання Ради Миру разом з ним", - підсумував президент Сполучених Штатів.

Що передувало

Нагадаємо, 19 березня спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з Олександром Лукашенком.

Сторони обговорили нормалізацію роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів. При цьому Лукашенко заявив, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Крім того, Коул обговорив під час візиту до Мінська можливий візит Лукашенка до Сполучених Штатів.

Також у грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

Дональд Трамп Олександр Лукашенко Білорусь
Хімзавод у Тольятті атакували невідомі дрони: чорний дим від пожежі огорнув місто
