У Трампа пояснили, чому радяться з Лукашенком щодо війни в Україні

США, Білорусь, Субота 13 грудня 2025 19:29
UA EN RU
У Трампа пояснили, чому радяться з Лукашенком щодо війни в Україні Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито дає "гарні поради" президенту США Дональду Трампу. Тому Білий дім прийняв рішення "радитися" з Лукашенком щодо війни в Україні.

    Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спеціальний посланник президента США Джон Коул білоруському пропагандистському агентству БелТА.

    Коул за підсумками переговорів у Білорусі заявив, що диктатор Лукашенко, мовляв, дає "добрі поради" Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

    "Він (Лукашенко, - ред.) допомагає, радить нам з питання того, що робити з війною між Росією та Україною. Це хороші поради. Різні питання, на кшталт цього", - заявив Коул.

    За словами спецпосланника Трампа, між Лукашенком та російським диктатором Володимиром Путіним є фактор "давніх добрих відносин". Тому це буде "дуже корисно" у світлі спроб Білого дому просунути свій "мирний план" врегулювання війни в Україні.

    "Вони давні друзі та мають необхідний рівень відносин, щоб обговорювати подібні питання. Звичайно, Путін може прийняти одні поради й не прийняти інші. Це спосіб допомогти процесу", - заявив він.

    Нагадаємо, що за підсумками переговорів з США самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю, - опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова.

    Загалом 114 осіб передали Україні, щоб далі вони переїхали до Польщі, або до інших країн Європи - за бажанням. Серед тих, кого передав режим Лукашенка, є п'ятеро громадян України.

    В обмін на звільнення політв'язнів США ухвалили рішення зняти санкції з білоруського калію. Це також підтвердив спецпосланник Трампа Джон Коул.

