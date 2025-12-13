У Трампа пояснили, чому радяться з Лукашенком щодо війни в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито дає "гарні поради" президенту США Дональду Трампу. Тому Білий дім прийняв рішення "радитися" з Лукашенком щодо війни в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спеціальний посланник президента США Джон Коул білоруському пропагандистському агентству БелТА.
Коул за підсумками переговорів у Білорусі заявив, що диктатор Лукашенко, мовляв, дає "добрі поради" Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.
"Він (Лукашенко, - ред.) допомагає, радить нам з питання того, що робити з війною між Росією та Україною. Це хороші поради. Різні питання, на кшталт цього", - заявив Коул.
За словами спецпосланника Трампа, між Лукашенком та російським диктатором Володимиром Путіним є фактор "давніх добрих відносин". Тому це буде "дуже корисно" у світлі спроб Білого дому просунути свій "мирний план" врегулювання війни в Україні.
"Вони давні друзі та мають необхідний рівень відносин, щоб обговорювати подібні питання. Звичайно, Путін може прийняти одні поради й не прийняти інші. Це спосіб допомогти процесу", - заявив він.
Нагадаємо, що за підсумками переговорів з США самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю, - опозиціонери Віктор Бабарико та Марія Колесникова.
Загалом 114 осіб передали Україні, щоб далі вони переїхали до Польщі, або до інших країн Європи - за бажанням. Серед тих, кого передав режим Лукашенка, є п'ятеро громадян України.
В обмін на звільнення політв'язнів США ухвалили рішення зняти санкції з білоруського калію. Це також підтвердив спецпосланник Трампа Джон Коул.