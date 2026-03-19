Спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка: що обговорюють

Сьогодні, 19 березня, спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський провладний ресурс "Пул Першого".

"У Палаці Незалежності відбуваються білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко - ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США в Білорусі Джон Коул", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць поки що не надали, проте на початку сьогоднішньої зустрічі Лукашенко окреслив основні теми для обговорення.

За його словами, переговори мають "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".

Серед них - нормалізація роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.

При цьому диктатор сказав, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".