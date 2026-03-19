ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка: що обговорюють

11:12 19.03.2026 Чт
2 хв
Зустріч проводять у Палаці Незалежності
aimg Ірина Глухова
Фото: спецпосланець Трампа приїхав у Мінськ до Лукашенка (t.me/s/pul_1)

Сьогодні, 19 березня, спецпредставник президента США Джон Коул прибув із візитом до Мінська, де зустрівся з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський провладний ресурс "Пул Першого".

"У Палаці Незалежності відбуваються білорусько-американські переговори. Зараз (Лукашенко - ред.) приймає представників команди Дональда Трампа. Делегацію очолює спеціальний посланець США в Білорусі Джон Коул", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць поки що не надали, проте на початку сьогоднішньої зустрічі Лукашенко окреслив основні теми для обговорення.

За його словами, переговори мають "всебічний характер і охоплюють широкий спектр двосторонніх питань".

Серед них - нормалізація роботи дипломатичних місій, перспективи економічної співпраці та делікатне для Заходу питання звільнення політичних в’язнів.

При цьому диктатор сказав, що в білоруському законодавстві немає поняття "політичний в’язень".

Попередній візит Коула до Мінська

Спецпосланець США Джон Коул був призначений на цю посаду у листопаді 2025 року.

Відтоді він провів кілька раундів білорусько-американських переговорів, кілька разів зустрічавшись із диктатором Олександром Лукашенком, останній раз - у середині грудня 2025 року.

За цей час він вже сприяв звільненню близько 100 заручників, включно з політв’язнями.

Минулі зустрічі Коула-Лукашенка також закінчувалися домовленостями про звільнення ув’язнених та обговорення економічних питань.

У грудні 2025 року за підсумками переговорів у Білорусі Джон Коул сказав, що диктатор Лукашенко нібито дає "корисні поради" Дональду Трампу та його адміністрації щодо війни в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр Лукашенко Сполучені Штати Америки Білорусь Дональд Трамп Минск
Новини
