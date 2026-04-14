ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Нам надо мобилизоваться". Лукашенко сеет панику среди своих чиновников

18:53 14.04.2026 Вт
2 мин
Диктатор заговорил о "непонятных временах" для Беларуси
aimg Валерий Ульяненко
"Нам надо мобилизоваться". Лукашенко сеет панику среди своих чиновников Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко требует от своих чиновников мобилизоваться, чтобы "пережить эти сложные времена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".

"Нам надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить эти сложные времена. К тому же непонятные времена. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить", - заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор добавил, что никто не знает, что будет дальше и "что вытворят сильные мира сего".

Напомним, недавно Александр Лукашенко выдал абсурдное заявление о войне. В частности, он сообщил о подготовке его страны к войне, однако в то же время подчеркнул, что "категорически против" нее.

Отметим, в марте спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Они обсудили возможный визит диктатора в Соединенные Штаты.

Кроме того, Коул по итогам переговоров в Беларуси сказал, что диктатор Лукашенко якобы дает "полезные советы" Дональду Трампу и его администрации относительно войны в Украине.

Позже Дональд Трамп анонсировал встречу с Александром Лукашенко в рамках заседания Совета мира.

РБК-Украина также писало, что недавно Александр Лукашенко посетил КНДР с официальным визитом, во время которого провел переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.

Стороны обсудили дальнейшее развитие политического, экономического и военного сотрудничества, а также вопросы укрепления двусторонних отношений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Лукашенко Беларусь
Новости
Аналитика
