Нафтогін "Дружба" готують до запуску: Зеленський назвав термін

Що пообіцяв Зеленський

"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями", - сказав він.

За його словами, Україна відремонтує "Дружбу" через те, що є така домовленість.

"Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", - додав Зеленський.

При цьому президент застеріг: знищені резервуари за короткий час не відновити. Тому мова йде лише про відновлення транзиту - з усіма ризиками, які супроводжуватимуть цей процес.

Зеленський зазначив, що невідомо, чи утримається Росія від нових ударів по трубопроводу.

"І тим більше ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів", - додав він.

Що відомо про ремонт трубопроводу "Дружба"

Ремонт "Дружби" перетворився на інструмент тиску на Київ. Угорщина заблокувала кредит ЄС на 90 мільярдів євро, і пов'язала розморожування цього питання із відновленням нафтопроводу.

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто черговий раз звинуватив Київ у "зазіханні на суверенітет" - цього разу через нібито атаку на газопровід "Турецький потік".

Окрім того, він заявив, що "Дружба" технічно справна, а її зупинка - це буцімто свідоме рішення української сторони.