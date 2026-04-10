Нафтогін "Дружба" готують до запуску: Зеленський назвав термін

Україна завершить ремонт нафтогону "Дружба" цієї весни - президент України Володимир Зеленський обіцяє відновити транзит попри ризики нових ударів РФ.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, про це президент заявив під час спілкування з журналістами.
"Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями", - сказав він.
За його словами, Україна відремонтує "Дружбу" через те, що є така домовленість.
"Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено", - додав Зеленський.
При цьому президент застеріг: знищені резервуари за короткий час не відновити. Тому мова йде лише про відновлення транзиту - з усіма ризиками, які супроводжуватимуть цей процес.
Зеленський зазначив, що невідомо, чи утримається Росія від нових ударів по трубопроводу.
"І тим більше ми не знаємо, чи утримаються "рускі" від нових ударів", - додав він.
Ремонт "Дружби" перетворився на інструмент тиску на Київ. Угорщина заблокувала кредит ЄС на 90 мільярдів євро, і пов'язала розморожування цього питання із відновленням нафтопроводу.
Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто черговий раз звинуватив Київ у "зазіханні на суверенітет" - цього разу через нібито атаку на газопровід "Турецький потік".
Окрім того, він заявив, що "Дружба" технічно справна, а її зупинка - це буцімто свідоме рішення української сторони.
Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у відповідь оголосив про припинення постачання газу в Україну - і прямо пов'язав це рішення з ситуацією навколо нафтогону. Реальна ж причина зупинки "Дружби" - російські авіаудари по інфраструктурі трубопроводу наприкінці січня 2026 року.
Нагадаємо, "Нафтогаз" разом з МЗС провели закритий брифінг для дипломатів із 31 країни. Їм показали фото і відео з місця пошкодження - як докази того, що трубопровід знищила саме Росія.
А прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні - попри те, що відповідальність за пошкодження "Дружби" лежить на російській стороні.