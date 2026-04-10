Нефтепровод "Дружба" готовят к запуску: Зеленский назвал срок

Что пообещал Зеленский

"Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставки нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность по поставкам будет за европейцами", - сказал он.

По его словам, Украина отремонтирует "Дружбу" из-за того, что есть такая договоренность.

"Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже много всего сделано", - добавил Зеленский.

При этом президент предостерег: уничтоженные резервуары за короткое время не восстановить. Поэтому речь идет только о восстановлении транзита - со всеми рисками, которые будут сопровождать этот процесс.

Зеленский отметил, что неизвестно, воздержится ли Россия от новых ударов по трубопроводу.

"И тем более мы не знаем, воздержатся ли "русские" от новых ударов", - добавил он.

Что известно о ремонте трубопровода "Дружба"

Ремонт "Дружбы" превратился в инструмент давления на Киев. Венгрия заблокировала кредит ЕС на 90 миллиардов евро, и связала размораживание этого вопроса с восстановлением нефтепровода.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто очередной раз обвинил Киев в "посягательстве на суверенитет" - на этот раз из-за якобы атаки на газопровод "Турецкий поток".

Кроме того, он заявил, что "Дружба" технически исправна, а ее остановка - это якобы сознательное решение украинской стороны.